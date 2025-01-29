ŞOK’ta temizlik malzemelerinde dev indirim; ŞOK 29 Ocak Aktüel Katalog

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ŞOK, 29 Ocak - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak Aktüel Kataloğu ile büyük fırsatlar sunuyor!

Elektrikli ev aletlerinden temizlik ürünlerine, gıda maddelerinden tekstil ürünlerine kadar birçok farklı kategorideki ürünlerde dev indirimler sizleri bekliyor.

Arzum süpürgeler, pamuk havlular, Cif temizlik ürünleri ve daha fazlası, sınırlı stoklarla ŞOK raflarında satışa sunulacak.

Temizlik ve ev ihtiyaçları konusunda cazip fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için bu hafta, alışverişi daha da avantajlı kılacak fırsatlar sunuluyor.

İşte ŞOK 29 Ocak indirim kataloğu: