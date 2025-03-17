ŞOK’tan Ramazan Bayramı müjdesi: Bayram şekerleri, çikolatalar, kolonya… ŞOK 19 Mart Aktüel

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ŞOK marketin 19 Mart 2024 aktüel kataloğu yayınlandı!

Bu hafta mutfakta işinizi kolaylaştıracak elektronik mutfak aletlerinden, tencere-tava setlerine, saklama kaplarından sos tavasına kadar birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Ayrıca temel gıda alışverişi yapmak isteyenler için zeytinyağı, pirinç, kahve ve içecek çeşitlerinde de indirim fırsatları sunuluyor.

Ramazan Bayramı’na özel olarak ise çikolata, şeker ve kolonya çeşitleri avantajlı fiyatlarla ŞOK marketlerde olacak.

İşte ŞOK 19 Mart indirimli ürünler: