ŞOK’tan serinleten fırsat: Ucuza vantilatör getiriyor… ŞOK 14 Haziran Aktüel

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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ŞOK Market, kamp ve piknik severleri sevindirecek yeni kampanyasını duyurdu.

Doğa ve deniz keyfini uygun fiyatlarla yaşamak isteyenler için birçok üründe dikkat çeken indirimler sunuluyor.

Kampanyada, Sinbo marka vantilatör 899 TL'den satışa sunulurken, plaj ve kamp sandalyeleri modeline göre 289 TL ile 1.190 TL arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

Kamp alanlarının vazgeçilmezi katlanır masalar ise 499 TL'den başlarken, termos ürünleri 319 TL ile 999 TL arasında alıcı bulacak.

Ayrıca, termal piknik çantaları, buz aküsü, masa örtüleri ve piknik setleri gibi birçok pratik ürün de uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

İşte ŞOK 14 Haziran indirim kataloğu: