Solucanların yağmurdan sonra ortaya çıkmasının sebebi bakın neymiş

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Yağmurlu havalardan sonra kaldırımda ya da bahçede kıvrılarak hareket eden solucanları görmüşsünüzdür.

Birçok kişi, solucanların yağmur sularından kaçtığını ve boğulmamak için dışarı çıktığını sanır.

Aslında solucanlar derilerinden nefes alabildikleri için kısa süre suda kalmaktan etkilenmezler.

Peki, bu solucanlar neden yağmur yağınca yer altından çıkar? İşte yanıtı...

Solucanlar genelde yer altında yaşar çünkü ciltleri kuru havalarda çabuk kurur ve yaşayamazlar.

Yağmurla birlikte hava ve toprak nemli olduğu için yüzeye çıkmaları daha güvenlidir. Bu sayede zarar görmeden dolaşabilir, yeni yerlere gidebilir veya eş arayabilirler.

Bazı araştırmalara göre solucanlar, yağmurun yere çarpmasıyla oluşan titreşimleri tehlike sanabilir. Bu yüzden kendilerini korumak için yüzeye çıkıyor olabilirler.

Kısacası, solucanlar yağmur sonrası boğulmaktan değil, nemli havayı fırsat bilerek dışarı çıkar.