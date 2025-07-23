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Son depremler listesi 23 Temmuz 2025: En son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi..

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 17:07
Son depremler listesi 23 Temmuz 2025: En son nerede deprem oldu?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Vatandaşlar ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16.27’de, merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak kaydedildi.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

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