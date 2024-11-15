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SON DEPREMLER LİSTESİ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

SON DEPREMLER LİSTESİ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen tüm depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki en son deprem ne zaman oldu? İşte son depremler..