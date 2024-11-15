SON DEPREMLER LİSTESİ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

Hüseyin Topuz
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Vatandaşlar meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebiliyor.
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, 15 Kasım Cuma günü saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan ve 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.