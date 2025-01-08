Sosyal medya sallandı: Erkeklerin eşlerini en çok aldattığı zamanlar şaşırttı!

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Instagram'da “catherine_de_noire” kullanıcı adıyla dikkat çeken Catherine De Noire, yönettiği 100 odalı tamamen yasal genelevin 24 saatlik işleyişini anlatarak sosyal medyada büyük ses getirdi. Günlük rutinleri ve erkeklerin en çok tercih ettiği saatleri paylaşan Noire'nin açıklamaları, kısa sürede viral oldu.

Paylaşımlarında işletmenin detaylarına yer veren Noire, genelevin sabah 6 ile 10 arasında yalnızca dört saat kapalı olduğunu ve bu sürede temizlik ekibinin mesaiye başladığını belirtti. Günün geri kalanında ise farklı müşteri gruplarının oluşturduğu yoğunluğa dikkat çekti.

Erkeklerin eşlerini aldatmaya en eğilimli olduğu saatleri de açıklayan Noire, bu bilgiyi "günün şaşırtıcı gerçeği" olarak yorumladı.

EN ÇOK ALDATMA O SAATLERDE YAŞANIYOR

Noire, erkeklerin eşlerini gün içerisinde en çok aldattığı saatleri paylaştı. İlk yoğunluk sabah saat 11’de başladıklarını ancak öğle saatlerinde işler durgunlaştığının altını çizdi. Noire, "Öğle yemeklerini yemeye giden beyaz yakalılar nedeniyle 15.00'e kadar ortalık sakinleşiyor. Bu saatlerde ise işini erken bitiren evli adamlar uğruyor. Genellikle akşam eve zamanında dönmek istiyorlar, bu yüzden gece burada kalamıyorlar" dedi.

Saat 17.00’ye kadar belirgin bir hareketlilik devam ederken, akşam vardiyasındaki çalışanların saat 18.00-20.00 arasında göreve başlamasıyla işleyiş yeniden yavaşlıyor. Bu aralıkta hazırlık ve organizasyon çalışmaları ön planda oluyor.

Noire, en yoğun saatlerin gece 01.00 ile 04.00 arasında yaşandığını belirtti. “Bu saatlerde eğlenceden dönen müşteriler gelmeye başlıyor. Barmenlerden temizlikçilere kadar herkes çok meşgul oluyor. Çoğu müşteri sabah 05.00 gibi binayı terk ediyor ve biz de o saatlerde dükkanı kapatıyoruz" diye ekledi.