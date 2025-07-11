Srebrenitsa katliamında mavi kelebek ve ölüm çiçeği mucizesi

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yarası hala kapanmadı. Srebrenitsa Soykırımı, aradan 25 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Yakın tarihin en büyük soykırımlarından biri olan 8372 sivil Boşnak erkeğinin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa katliamında görülen “Ölüm çiçekleri ve mavi kelebekler” dilden dile anlatılan bir hikaye oldu. Peki, Ölüm çiçekleri ve mavi kelebeklerin Srebrenitsa sırrı nedir? İşte Srebrenitsa'da yaşananlar, ölüm çiçekleri ve mavi kelebeklerin sırrı...

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde de kimlik tespiti yapılmaya mavi kelebeklerin izi sürülmeye devam ediyor. Katliama imza atan Sırp askerleri, toplu mezarlar bulunmasın diye cesetleri çok uzağa gömdüler ve bölgenin bitki örtüsüne uygun bitkilerle üzerini örtmeye çalıştılar. Toplu mezarların bulunmasında kullanılan uydu resimlerinde manyetik değişkenlik taramasının yapılamaması için mezarların içine metal parçaları bıraktılar. Böylesine profesyonelce ve ince hesaplar yapılarak planlanmış bir soykırımda bir şeyi hesaba katamadılar. Kainatın ne kadar nizam ve intizam içinde yaratıldığını... Yüce Allah öyle bir dengede yaratmış ki, tek bir çiçek sayesinde şehitlerin gerçek yeri tesbit edildi...

'Onların mezarını biz bulamadık. Kelebekler buldu.'

Mavi kelebekler, mezarlarda açan ölüm çiçekleri ile beslenen kanatları mavi renkli kelebek türüdür. Bu kelebekler Bosna savaşının ve Boşnak halkının acılarının simgesi haline geldi.

Sırplar 1992 ve 1995 yılları arası Bosna savaşı sırasında toplu katliamlar düzenlemiş ve Boşnak cesetleri kimse bulmaması için derin mezarlar kazmışlardı. 2007 yılında Bosna-Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davası için toplanan Uluslararası Adalet Divanı Sırbistan'ın bir soykırımın yaptığına dair bir delil olmadığına hükmetmişti. Bu karardan sonra Bosna devleti toplu mezarların bulunması için bir komisyon kurmuştu. Bir yıl sonra bazı bölgelerin jeolojik yapılarının değişmiş ve mavi kelebekler belirli bölgelerde yaygınlaşmış olması komisyonun ilgisini çekmişti. Mavi kelebeklerin olduğu bölgelerde kazı çalışmaları yapılmış ve Bosna savaşına ait 300 adet toplu mezar bulunmuştu.

Bölgede yetişen Artemis çiçekleri ve onlardan beslenen mavi kelebekler yüzlerce toplu mezarı gün yüzüne çıkardı.

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç, bu konuda şöyle söylemiş:

'Onların mezarını biz bulamadık. Kelebekler buldu. Mavi kelebekler. Sadece toplu mezarların olduğu yerde biten bir çeşit bitkiyle beslendikleri için bazı bölgelere kümelendiklerini anladık. Nerede mavi kelebek gördüysek orayı kazdık. Binlerce şehidimizi çıkarıp Potocari'deki şehitliğe defnettik.'