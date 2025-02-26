SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine çifte bayram; 3 ödeme birden geliyor…

Haber Merkezi

Emekliler için sevindirici gelişmeler yaşanıyor! Mart ayında ödenecek bayram ikramiyelerinde önemli bir artış gündemde.

2025 yılı itibarıyla emekli ikramiyelerinin mevcut 3.000 TL seviyesinden 4.000 TL ile 4.500 TL arasına yükselmesi bekleniyor.

Bu artış, milyonlarca emekli için ek gelir anlamına gelirken, aynı zamanda ekonomik rahatlama sağlayacak.

Bununla birlikte emeklilere Mart ayında üç farklı ödeme yapılacak.

EMEKLİYE 3'LÜ ÖDEME

Emekliler için 2025 yılı ekonomik anlamda rahatlatıcı düzenlemelerle geliyor.

Maaş zamları, banka promosyonları ve bayram ikramiyelerindeki artış sayesinde emekliler nefes alacak.

Mart ayında emekliler, maaşlarının yanı sıra banka promosyonu ve bayram ikramiyesi olmak üzere üç farklı ödeme alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılında Ramazan ayı 1-29 Mart tarihlerine denk gelirken, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 30 Mart’ta kutlanacak.

Bu doğrultuda, emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin en geç 24-28 Mart haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.