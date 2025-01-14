Starbuck'ta o rahatlık bitiyor: Resmen yasaklandı

Yağmur Dinç

Dünyanın dört bir yanında hizmet veren Starbucks, Kuzey Amerika’da müşteri ve çalışan güvenliğini gerekçe göstererek önemli bir değişikliğe gidiyor.

Artık alışveriş yapmayan müşteriler, Starbucks şubelerindeki kafe ve tuvaletleri kullanamayacak.

Bu karar, özellikle öğrenciler ve uzaktan çalışanlar gibi uzun süreli oturma ihtiyacı duyan müşterileri doğrudan etkiliyor.

TÜRKİYE'DE DE OLABİLİR

Starbucks'ın bu uygulaması, ilk olarak Kuzey Amerika'da başlatılsa da, gelecekte diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

Bu nedenle, Türkiye'nin de bu uygulamadan etkilenme olasılığı gündemde.