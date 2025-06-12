Stokları güncelliyor: İşte Tesla yeni envarter tarihi

Haber Merkezi
Yeni Tesla Model Y’yi satın almak isteyen kullanıcılar stokların ne zaman güncelleneceğini merak ediyor.
Tesla bu konuya açıklık getirdi ve yeni envanter tarihlerini duyurdu.
Elektrikli otomobil devi, bu tarihlerde çevrim içi satış sistemini açarak stoklarla sınırlı olan araçları yeniden kullanıcılarla buluşturacak.
Tesla Model Y’nin 1.866.203 TL’ye satılan Standart Range (kısa menzil) versiyonu için yeni stok eklenecek.
TESLA ENVANTER GÜNCELLEME TARİHLERİ 2025
Envanter giriş tarihleri şu şekilde;
11 Haziran — Saat 18:30
18 Haziran — Saat 18:30
2 Temmuz — Saat 18:30
3 Temmuz — Saat 18:30