Su masrafını bitirecek! BİM’e arıtma cihazı geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü raflarını yine dopdolu bir katalogla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Elektronikten ev eşyasına, mutfak ürünlerinden mobilyaya kadar birçok kategoride fırsatlar dikkat çekiyor.

Bu haftanın en çok konuşulacak ürünü benzinli jeneratör olacak. Elektrik kesintilerine karşı önlem almak isteyenler için stoklarla sınırlı bu ürün, raflara geliyor.

Yine evinde konforu önemseyenler için Dfrost markalı buzdolabı, çift hazneli fritöz ve deposuz su arıtma cihazı da indirimli olarak satışa sunulacak.

Pratik kullanıma uygun masa ve dolap modelleri de bu hafta BİM raflarında olacak.

İşte BİM 7 Mayıs indirim kataloğu: