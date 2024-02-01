Şubat 2024 banka faizleri! Birikmişi olan yaşadı; İşte 32 günlük getirisi... Faiz artırımı kararları akabinde mevduat faizlerine yönelen yatırımcılar, şubat 2024 oranlarını inceliyor. İşte bankaların şubat ayı faizleri ve 32 günlük getirisi...

ensonhaber.com

Birikimleri olan pek çok insan, artan enflasyon oranlarına karşı koruma sağlamak ve getiri elde etmek amacıyla mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı.

Yatırımcılar için mevduat faizleri, bankada birikimlerini değerlendirmenin önemli bir kriteri haline geldi.

Şubat ayında birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeyi düşünen pek çok kişi, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırıyor.

Hem yeni müşterilere özel teklifler hem de mevcut hesap sahiplerine sunulan fırsatlar, yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

İşte 2024 Şubat ayı mevduat faizleri ve getirisi...

Örnek: 500 binin faiz getirisi

Bankalar, yüzde 42-46 arasında mevduat faizi veriyor. Bu hesaba göre 500 bin lirası olan bir vatandaş 32 günün sonunda;

%42 faiz alırsa 17.490 TL

%43 faiz alırsa 17.907 TL

%44 faiz alırsa 18.323 TL

%45 faiz alırsa 18.740 TL

%46 faiz alırsa 19.156 TL kar ediyor.