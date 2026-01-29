Şubat 2026 kaç gün çekecek; 28 mi, 29 mu?

- 2026 yılı artık yıl olmadığı için şubat ayı 28 gün çekecek.
- Şubat ayının bazı yıllarda 29 gün çekmesi, takvim yılı ile Dünya'nın gerçek dönüş süresini dengelemek içindir.
- Son olarak 2024'te 29 gün süren şubat, en erken 2028'de tekrar 29 gün olacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şubat ayında vatandaşların merak konusu olan gün sayısı, gündemde yer alıyor.
Şubat ayının bazı yıllarda 29 gün çekmesinin nedeni, takvim yılı ile Dünya’nın Güneş etrafındaki gerçek dönüş süresini dengelemektir.
4 yılda 1 kez 29 gün olan şubat, bu yıl kaç çekecek araştırılıyor.
Ocak ayının son günleri yoğun bir şekilde sorgulanan "Şubat ayı kaç çekecek", "2026 Şubat kaç gün", "29 Şubat ne zaman" gibi başlıkların yanıtı haberimizde...
2026 ŞUBAT AYI KAÇ ÇEKECEK
2026 yılı artık yıl değildir, bu yüzden Şubat ayı 28 gün çekecek.
Son olarak 2024'te 29 gün süren şubat ayı en erken 2028'de görülecek.