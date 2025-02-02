Şubat ayında hangi balıklar yenir? İşte Şubat ayında yenecek en lezzetli balıklar

Hüseyin Topuz

Kış aylarının en soğuk dönemlerinden biri olan Şubat, denizlerin en verimli olduğu zamanlardan biridir.

Bu ayda birçok balık türü hem bol bulunur hem de en lezzetli hallerindedir. Mevsiminde tüketilen balıklar, besin değerleri açısından daha zengin olup sofralarımıza tazelik ve sağlık getirir.

Şubat ayında özellikle yağ oranı yüksek ve lezzeti doruğa ulaşan balıkları tercih etmek, hem damak zevkini hem de sağlıklı beslenmeyi destekler.

Peki, bu ay hangi balıkları tüketmek en doğru seçim olur? Şubat ayında tüketilebilecek en lezzetli ve taze balıklar şunlardır...

Yağlı ve Lezzetli Balıklar:

- Hamsi (Mevsimin sonlarına yaklaşırken hâlâ lezzetlidir.)

- İstavrit (Bol bulunur ve çok lezzetlidir.)

- Mezgit (Beyaz etiyle hafif ve lezzetli bir tercihtir.)

- Kefal (Şubat ayında oldukça lezzetlidir.)

Orta Yağlı ve Lezzetli Balıklar:

- Levrek (Şubat ayında avlananlar oldukça lezzetlidir.)

- Çipura (Deniz çipurası tercih edilmelidir.)

- Lüfer (Mevsimin son dönemlerinde hâlâ bulunabilir.)

Diğer Önerilen Balıklar:

- Tekir (Kırmızı rengiyle bilinir ve ızgarada harikadır.)

- Barbun (Tekire benzer ancak daha etlidir.)

- Kalkan (Şubat ayında en lezzetli dönemindedir.)

Bu balıkları mevsiminde tüketmek hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli bir deneyim sunar. Şubat ayında özellikle ızgara, fırın veya buğulama yöntemleriyle pişirilen balıklar çok lezzetli olur.