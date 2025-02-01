Şubat ayında hangi günler hacamat sünnettir? 2025 hacamat takvimi

Hacamat, vücuttan kan almayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir.
Geleneksel bir uygulama olup, genellikle cilt üzerine vakumlu kupalar yerleştirilerek yapılır. Bu kupalar, vücuttaki belirli noktalara yerleştirilir ve vakum etkisiyle cilt altındaki kan, lenf sıvısı ve toksinlerin dışarıya çekilmesi sağlanır.
Hacamat, kan dolaşımını artırmak, vücuttaki zararlı maddeleri atmak ve bazı ağrıları hafifletmek amacıyla kullanılır.
İslam dininde hacamatın sünnet günü veya sünnetten sonra yapılmasının vücuttaki dengeyi sağlamak ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla faydalı olduğuna inanılır.
2025 Şubat ayında hangi günler hacamat yaptırmak sünnetir sorusu ise gündemde yer alıyor.
Peki; Şubat 2025 hacamat günleri hangileri? İşte güncel hacamat takvimi...
ŞUBAT 2025 HACAMAT GÜNLERİ
15 Şubat 2025 Cumartesi ŞABAN - 16
18 Şubat 2025 Salı ŞABAN - 19
20 Şubat 2025 Perşembe ŞABAN - 21
22 Şubat 2025 Cumartesi ŞABAN - 23
24 Şubat 2025 Pazartesi ŞABAN - 25