Sünnetli hacamat takvimi 2025: Mayıs'ta uygun olan günler

Yağmur Uçar

Günümüzde oldukça tercih edilen bir tedavi olan "hacamat", kupa terapisi adıyla yapılıyor.

Tıp merkezi, poliklinik ve hastanelerde gerçekleştirilen hacamat tedavisi, İslam dininde de tavsiye olunuyor.

Kirli kanı vücuttan atmaya yardım eden ve bağışıklığı güçlendiren hacamat için sünnet olan bazı günler belirleniyor.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2025 Mayıs ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Peki; hacamat günleri hangileri? 2025 Mayıs hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

MAYIS 2025 HACAMAT GÜNLERİ

2025 yılına ait sünnet ve hacamat (kan alma) günleri, İslami takvim olan Hicri takvime göre belirlenir.

Sünnet ve hacamat günleri, çoğunlukla perşembe veya salı günleri olarak tavsiye edilir.

Mayıs ayı için uygun olan günler şu şekildedir:

8 Mayıs 2025 (Hicri 17 Ramazan 1446)

13 Mayıs 2025 (Hicri 22 Ramazan 1446)

15 Mayıs 2025 (Hicri 24 Ramazan 1446)

20 Mayıs 2025 (Hicri 29 Ramazan 1446)