Süper Kupa 2025 ne zaman oynanacak? İşte güncel maç takvimi

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2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler Süper Kupa organizasyonuna çevrildi.

TFF, bu yıl ilk kez uygulanacak olan yeni formatı resmen devreye soktu.

Artık Süper Kupa, sadece iki takım arasında değil, dört güçlü kulübün yer aldığı mini bir turnuva şeklinde oynanacak.

Yarı final ve final aşamalarından oluşan bu yeni sistemde, karşılaşmalar tarafsız sahalarda ve tek maç eleme usulüyle yapılacak.

Sezonun sona ermesiyle birlikte eşleşmeler de belli oldu. Futbolseverler şimdi, “Süper Kupa maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar karşı karşıya gelecek?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

2025 SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ

Galatasaray-Trabzonspor

Fenerbahçe-Samsunspor

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından formatı yenilenen Süper Kupa organizasyonu için hazırlıklar sürüyor. Dört takımlı yeni yapısıyla dikkat çeken turnuvanın, 2026 yılının Ocak ayında oynanması planlanıyor.

Müsabakalar, tarafsız sahada ve tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Yarı final eşleşmeleri ve ardından oynanacak final karşılaşmasıyla, sezonun en formda takımı Süper Kupa'nın sahibi olacak.

Ancak futbolseverlerin en çok merak ettiği detay olan maç tarihleri henüz netlik kazanmış değil. TFF’nin önümüzdeki günlerde resmi takvimi açıklaması bekleniyor.