Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Temmuz Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları.. Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki bu haftanın ikinci çekilişi olan 20 Temmuz tarihli çekiliş yapıldı mı? İşte detaylar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Bu haftanın ikinci çekiliş olan 20 Temmuz 2023 Perşembe çekilişi için aramalar hız kazandı.

Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapıyor.

Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Loto Nasıl Oynanır?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.