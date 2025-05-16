Süpermarket zinciri kepenk indirdi! Düşük gelirli vatandaşların uğrak noktasıydı

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ABD’nin Boston bölgesinde yer alan ve sosyal amaçla hizmet eden süpermarket zinciri kepenk indirdi.

Toplamda 4 şubesi bulunan Daily Table isimli süpermarket zinciri dört mağazası hakkında kapatma kararı alarak sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Şirket tarafından iflas açıklaması yapılmamasına karşın finansal zorlukların üstesinden gelemediğini kamuoyuyla paylaştı.

ŞUBELER TEK TEK KAPATILIYOR!

Doug Rauch tarafından 2012 yılında kurulan Daily Table, hem açlıkla hem de obeziteyle mücadele etmeyi amaçlayan bir sosyal girişimdi.

Eski Trader Joe’s yöneticisi olan Rauch, bu zinciri özellikle düşük gelirli bireyler için sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirmişti.

Pandemi sonrası dönemde artan ekonomik baskılar ve enflasyon, zincirin sürdürülebilirliğinde önemli farklar yaşanmasıyla birlikte kapanma kararı alındı.

Daily Table, Boston, Cambridge, Roxbury ve Salem'deki mağazalarını 12 Mayıs’ta kapattı. Mattapan’daki mağaza ise bu yılın Ocak ayında kapanmıştı.