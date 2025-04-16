Sürücüler bayram edecek: Mahkemeden emsal karar çıktı! O trafik cezaları iptal ediliyor

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Mahkeme tarafından alınan ve emsal niteliği taşıyan yeni karar sürücüleri sevindirdi. Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen bir sürücü, radar cihazının kalibrasyon süresinin aşılması gerekçesiyle itirazda bulunması üzerine verilen karar dikkat çekti.

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan bir sürücü, geçtiğimiz yıl 18 Mayıs tarihinde otomobiliyle hız sınırını yüzde 50 oranında aştığı gerekçesiyle 9 bin 268 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Ancak cezaya avukatı aracılığıyla itiraz eden sürücü, radar cihazının bakım ve kalibrasyon belgelerinin eksikliği üzerinden savunma yaparak mahkemeye başvurdu.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK!

Sürücü avukatı tarafından Niksar Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı başvuru sonrasında, mahkeme radar ölçümüne dair teknik belgelerin eksik olduğunu tespit etti.

Kararda, cihazın son 1 yıl içinde kalibrasyon ayarının yapıldığına dair herhangi bir belge sunulmadığı, bu nedenle uygulanan cezanın hukuki dayanağının yetersiz olduğu belirtildi. Mahkeme, para cezasının iptaline ve sürücüye iadesine hükmetti.