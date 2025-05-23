Sürücüler dikkat: Gişelerde sistem değişiyor! 6 gün boyunca geçiş yapılamayacak

Haber Merkezi

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) atılan yeni adım kapsamında Avrupa Otoyolu üzerinde önemli bir geçiş noktası olan Avrupa gişelerinde yeni sisteme geçiş için düğmeye basıldı.

KGM tarafından atılan bu adımla birlikte Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda dönüşüm başlıyor. Serbest Geçiş Sistemi’nin (SGS) kurulması amacıyla mevcut gişelerin yıkılacağını duyurdu.

Mevcut gişelerin yıkılması nedeniyle ulaşıma kapatılacağı belirtilen gişeler hakkında yapılan açıklamada ise, “Avcılar Ücret Toplama İstasyonundaki mevcut gişelerin yıkılması çalışmalarının 6 gün sürmesi planlanıyor. Bu süreçte Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak.” ifade edildi.

GİŞELER TARİH OLUYOR!

KGM tarafından atılan bu adımla birlikte uzun yıllardır otoyollarda konumlanan gişelerde artık tarihe karışıyor.

KGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yarın saat 23.00 itibarıyla başlayacak olan çalışmalar kapsamında, gişe adaları ve üzerlerindeki kanopiler tamamen kaldırılacak.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgi notunda, 24 saat esasına göre yürütülecek olan çalışmaların toplamda 6 gün süreceği ifade edildi.

Sürücüler için geçici güzergahlar da açıklandı. Bu süre zarfında otoyola erişim sağlamak isteyen vatandaşların, Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanmaları gerekecek.