Sürücüler dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı artık araçlara takılması zorunlu oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yolcuların ve sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, motorlu yolcu taşıma araçlarında güvenliği artırmayı ve izlenebilirliği sağlamayı amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda artık motorlu yolcu taşıma araçlarına (M1, M2, M3 kategorisi) taktırılması zorunlu hale gelen araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu gibi güvenlik önlemlerinin için teknik standartlar kesinleşti.

TAMAMEN ZORUNLU OLDU

Yürürlüğe alınan yeni yönetmeliğe göre, M1, M2 ve M3 kategorisindeki motorlu yolcu taşıma araçlarına araç takip sistemleri entegre edilebilecek.

Bu sistemler, GPS, GLONASS, BeiDou veya GALILEO gibi uydu sistemlerinden en az biriyle uyumlu çalışacak. Araçların gerçek zamanlı konum bilgisi kontrol merkezine aktarılabilecek ve bu veriler belirlenen merkezde depolanacak.

Konum bilgilerinin kontrol merkezine iletim sıklığı en az 10 saniye olacak ve uzaktan parametrik olarak ayarlanabilecek. Ayrıca, internet bağlantısının kesildiği durumlarda en az 3 bin konum bilgisini hafızasında saklayacak ve bağlantı sağlandığında merkeze yükleyebilecek.

KAMERA VE BUTON MUTLAKA OLACAK

Söz konusu düzenlemeyle birlikte, yolcu taşıma araçlarına belirlenen teknik standartlara uygun şekilde kamera ve görüntü kayıt cihazları takılabilecek. Bununla birlikte, acil durum butonu kullanımı da zorunlu hale getirildi.

Acil durum butonları, en az 3 santimetre çapında ve kırmızı renkte olacak. M1 kategorisindeki araçlarda biri sürücü kabininde olmak üzere en az iki buton bulunacak. M2 ve M3 kategorilerindeki araçlarda ise şoför mahalline bir buton eklenirken, her 4 metrede bir ek buton yerleştirilecek. Çift katlı araçlarda her katta ayrı bir buton bulunması gerekecek.

BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Kullanılan cihaz ve yazılımların siber güvenlik gerekliliklerine uygun olması şartının sağlaması gerekeccek. Verilerin toplanması, saklanması ve iletilmesine ilişkin kriterler, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak belirlenecek ve ilgili kuruluşun internet sitesinde yayımlanacak.

Yönetmelik kapsamında, montajı yapılacak cihazlara ilişkin kontrol merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Cihazların uygunluk belgeleri ve teknik raporları ise onay kuruluşları tarafından düzenlenecek.