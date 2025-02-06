Sürücülere müjde: Google düğmeye bastı! Onu yapan trafik cezası ödemeyecek

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Google Maps milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni bir uygulamaya imza attı. Sürücüler atılan bu yeni adımla birlikte artık haritalarda düşük emisyon bölgeleri (LEZ) gösterilecek, böylece sürücüler, emisyon kurallarına takılmadan güvenli bir rota belirleyerek ilerleyebilecek.

Bu yeni uygulamanın hayata geçirilmesinde öncü olan düşük emisyon bölgeleri, hava kirliliğini azaltmak amacıyla belirli emisyon standartlarını karşılamayan araçların girişini kısıtlayan alanlar olarak biliniyor.

Google Maps, kullanıcıları söz konusu olan bu bölgeler konusunda önceden bilgilendirmek için rota üzerindeki düşük emisyon bölgelerini “Z” sembolü ile işaretleyerek sürücülerin bilgilenmesini sağlayacak.

CEZA RİSKİ EN AZA DÜŞÜRÜŞECEK!

Uygulamaya alınan bu özellik sayesinde sürücüler, düşük emisyon bölgeleriyle ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilecek. Haritalar üzerinde yer alan, "Z" sembolüne tıklanıldığında ise;

Bölgedeki emisyon kuralları Hangi araçların giriş yapabileceği Varsa uygulanacak ek kısıtlamaları içeren bilgilere yer verilecek.

Bu sayede aracınızın emisyon bölgelerine uygun olup olmadığını önceden kontrol edebilecek ve şehir içi trafiğinde daha bilinçli hareket edebilmesine olanak sağlanacak.

Google Maps’in sunduğu bu yenilik, özellikle büyük şehirlerde sık seyahat eden sürücüler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Yanlışlıkla yasaklı bölgelere girerek ceza ödeme riski en aza indirilecek ve trafik akışı daha düzenli hale gelecek.