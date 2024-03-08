Survivor yarışmacısı Merve Aydın’ın hamile olduğu iddia edilmişti! Acun Ilıcalı açıkladı… Geçtiğimiz haftalarda Survivor, hamilelik iddiaları ile gündemi alt üst etmişti. Acun Ilıcalı, Hamile olduğu iddia edilen yarışmacı Merve Aydın hakkında açıklama yaptı. Merve Aydın hamile mi?

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star’da her geçen bölüm yeni bir olay yaşanmaya devam ediyor.

Kıran kırana süren mücadelelerin son hızla devam ettiği yarışmada geçtiğimiz haftalarda iddialı isimler arasında yer alan Merve Aydın hakkında gündemi alt üst eden bir iddia ortaya atılmıştı.

Başarılı ismin yaşadığı baş dönmeleri ve mide bulantıları yüzünden hamile olduğu iddia edilmişti.

Uzun bir süre konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması iddianın gerçek olduğunu düşündürmeye başlamışken Acun Ilıcalı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

Acun Ilıcalı açıkladı…

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Demet Akalın ve Jess Molho’nun birlikte yaptığı Gel Konuşalım adlı programa konuk oldu.

Ilıcalı’ya programda, adeta sosyal medyanın gündemini çalkalayan hamilelik iddiasının gerçekliği soruldu. Demet Akalın Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti. Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" sözleriyle iddialara son noktayı koymuş oldu.