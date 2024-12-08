Survivor’ın Sahra’sı tesettüre girdi! Görenler bir daha baktı

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TV8’in sevilen yarışma programlarından olan Survivor’ın geçtiğimiz sezonki kadrosunda yer alan ancak ani ayrılık kararıyla gündemde adeta bomba etkisi yaratan ismi Sahra Işık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri toplamayı başarıyor.

Survivor’dan ayrılışı sonrası uzun bir süre magazin gündeminin nabzını tutan Sahra, yarışmadan ayrılışıyla çokça konuşulmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Sahra, son olarak eşi İdris Aybirdi ile yaptığı Umre ziyaretinden paylaştığı kareler ile ilgi odağı oldu.

TESSETTÜRLÜ HALİ ÇOK BEĞENİLDİ!

Medine’deki tesettürlü hallerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşan Sahra adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Tesettürlü halleri ile ilgi odağı olan ünlü isim paylaşımına, ''Kalbindeki endişeleri yavaşlat. Senin hikayen, seni yaratan tarafından yazıldı. Önündeki hayat arkanda bıraktığın zorluklardan daha güzel. O senin en derin düşüncelerinin, endişelerinin farkında. Kalbinden geçen söyleyemediğin her şeyi biliyor. Bil ki seni böyle yüklü bırakmayacak. Kim Allah’a yöneldi de dünyası çiçek açmadı.'' notunu düştü.