Suzuki, tüm ezberleri bozdu: 12.500 TL taksitle sıfır araç…

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Suzuki, Nisan ayında otomobil almak isteyenler için dopdolu bir kampanya hazırladı.

Sağlamlığı, dayanıklılığı ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan Suzuki modelleri, şimdi çok daha cazip koşullarla yeni sahiplerini bekliyor.

Özellikle şehir içi sürüşlerde konfor ve ekonomi sunan Yeni Swift, Pulse ve Life versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

2024 model Yeni Swift’e sahip olmak isteyenler için 150 bin TL’ye sıfır faizli kredi ve 40 bin TL’ye kadar ek nakit alım desteği sunuluyor.

SUV MODELLERİNDE FAİZSİZ KREDİ İMKANI

SUV tutkunları için Suzuki’nin diğer cazip modelleri de kampanyada yerini aldı.

Yenilenen Vitara, sadece dinamik tasarımıyla değil, Akıllı Hibrit motor sistemi, AllGrip 4x4 çekiş özelliği ve güncellenmiş güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor.

Bu modele özel olarak 250 bin TL faizsiz kredi ve 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sunuluyor.

Öte yandan S-Cross modeli de unutulmadı. SUV segmentinin güçlü oyuncusu, hem 4x4 hem de 4x2 çekiş seçenekleriyletercih edilebiliyor.

2024 model S-Cross’a özel 250 bin TL sıfır faizli kredi ve 100 bin TL nakit destek avantajı ile Suzuki showroomlarında yerini aldı.