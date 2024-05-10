TAG nedir? TAG uygulaması ne işe yarar? Son günlerde giderek popülerleşen Tek Araçla Gidelim (TAG) uygulamasına dair meraklar giderek artıyor. Kullanılmaya başlandığı ilk dönemde çok fazla kişinin bilmediği ama kullanımı giderek artan TAG son zamanların en çok araştırılan konularından. Peki TAG nedir? TAG uygulaması ne işe yarar?

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Martı tarafından başlatılan bir uygulama olan TAG son zamanlarda kullanımı giderek artış gösteren bir uygulama konumunda yer alıyor.

Çoğu kişinin de sıklıkla kullandığı Tek Araçla Gidelim (TAG) uygulaması çevreci ve sosyal bir yoluculuk paylaşımı olarak biliniyor. Kullanımının hızla yaygınlık göstermesi de daha fazla merak edilmesine neden oluyor.

Taksi kullanımı yerine tercih edilen bu uygulama son zamanların en çok araştırılan konuları arasında da yer alıyor. Peki TAG nedir, ne işe yarar? İşte, detaylar…

TAG nedir?

Tag, Türkiye'de yer alan Martı İleri Teknoloji firması tarafından uygulamaya sunulan bir hizmettir. Bu hizmete göre herhangi bir sürücü, telefonuna indirdiği bir uygulama aracılığıyla kendisi ile aynı istikamete giden yolculara erişebiliyor, böylece yakıt masraflarına ortak bulabiliyor. Martı Tag kullanan yolcular ise düşük ücret politikası dolayısıyla bu hizmeti tercih edebiliyor.

TAG ne işe yarar?

Tek Araçla Gidelim (TAG) mottosuyla yola çıkan Martı TAG uygulaması araç paylaşımını içeren bir uygulamadır. TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları paylaşım yapmasına olanak sağlar. Aynı rotada giden Martı TAG kullanıcıları anlaşılan ücret karşısında bir kişinin aracına binerek daha az ücret ile istedikleri lokasyona ulaşım sağlamış olur.