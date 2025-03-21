Taksi ücretlerine zam geldi: İşte yeni tarife

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Erzincan’da şehir içi ulaşımda kullanılan taksiler için yeni fiyat tarifesi açıklandı.

Yapılan zamla birlikte taksi ücretlerinde önemli bir artış yaşandı.

Hem taksi şoförlerini hem de yolcuları yakından ilgilendiren yeni fiyatlar merak ediliyor.

YENİ TAKSİ TARİFESİ

Güncellenen tarife kapsamında taksimetre açılış ücreti, kilometre başına alınan ücret ve en kısa mesafe ücreti (indi bindi) şu şekilde belirlendi:

Taksimetre açılışı: 50 TL

Kilometre başına ücret: 45 TL

En kısa mesafe ücreti (İndi bindi): 170 TL

Eski tarife ise şu şekildeydi: