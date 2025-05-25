Taksilerde yeni dönem: Artık yalnızca o araçlar kullanılacak!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede taksi hizmetlerinde yalnızca yerli üretim otomobillerin kullanılmasını zorunlu kılan bir yasayı onayladı.

23 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan bu kararnameye göre, 1 Mart 2026'dan itibaren taksi olarak hizmet verecek araçların ya belirli bir yerelleştirme kriterini karşılaması ya da 1 Mart 2022 ile 1 Mart 2025 tarihleri arasında üretilmiş olması gerekecek.

Bu düzenleme, Rusya'nın otomotiv sektöründe yerli üretimi teşvik etme ve dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Şu anda, yalnızca Lada markasının bu yerli üretim kriterlerini karşıladığı belirtiliyor. Ancak bazı Çinli otomobil markalarının da üretimlerini Rusya'da yerelleştirerek bu statüye sahip olabileceği ifade ediliyor.

KADEMELİ OLARAK UYGULANACAK!

Yasa, ülkenin farklı bölgelerinde kademeli olarak uygulanacak. Örneğin, Kaliningrad ve Sibirya bölgeleri için uygulama 2028'e, Uzak Doğu bölgeleri için ise 2030'a kadar ertelenecek.

Uzmanlar, bu düzenlemenin taksi hizmetlerinde fiyat artışına ve hizmet kalitesinde düşüşe yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, yasa dışı taksi hizmetlerinin artabileceği de belirtiliyor.