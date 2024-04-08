Tam 32 saat sürecek! Az önce haritası geldi: Hatay, Adana, Gaziantep, Mardin, Van'ı silip süpürecek... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, ülkenin Güneydoğu illeri için yarın sabaha uyarı verildi. Birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağış, 9-10 Nisan boyunca sürecek.

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Ülke genelinde bayram havası hakim...

Batı illeri güneşin keyfini sürerken, doğu illerinde ise hava daha serin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tablo, Güneydoğu illerini uyardı.

Kuvvetli yağış

MGM'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın, yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olacağı öngörülüyor.

Genellikle gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların, Şırnak ve Hakkari'de çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışlar 9 Nisan 06.00'da başlayacak ve 10 Nisan 14.00'a kadar sürecek.