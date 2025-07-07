Tanesi 5 bin 200 liraya satılıyor! Dünyanın en pahalı kavunu kapış kapış gidiyor

Yaz aylarında severek tüketilen meyveler arasında yer alan kavun bunaltıcı havalarda adeta ilaç gibi geliyor.

Hemen her markette satışı yapılan kavunların aksine New York’ta bulunan o market raflarında yer alan kavun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Asya ürünlerini satmasıyla tanınan HMart isimli market dünyanın en pahalı meyveleri arasında yer alan bu kavuna raflarında yer veriyor.

Süpermarket zincirinde satışı yapılan Japon Crown Kavunu tanesi 130 dolara (yani yaklaşık 5 bin 200 TL) alıcı buluyor.

BU KADAR ÖZEL OLMASININ SEBEBİ...

"Shizuoka Crown Melon" olarak bilinen fiyatıyla dikkat çeken ve adeta kapanın elinde kalan bu kavunun özel olmasının nedenleri arasından Japonya'nın Shizuoka bölgesinde yetiştirilen bu "mis kavunu", meyve dünyasında "kraliyet sınıfı" olarak anılması yer alıyor.

İri, soluk yeşil renge sahil ve ortalama 1.5 kg ağırlığında olan bu kavunların her biri şık, siyah kutularda altın varaklı yazıyla sunuluyor ve markette özel cam vitrinlerde saklanıyor.

Bu kavunu bu kadar özel olmasının başlıca nedeni ise tek ağaçta tek meyce olarak yetişmesi. Her bir Crown Melon, tüm ağacın besinlerini yalnızca kendisine alıyor. Üstelik üretim süreci boyunca nem, sıcaklık ve sulama milimetrik olarak kontrol ediliyor.

Hasattan sonra satışa sunulmadan önce her kavun tat, şeker oranı, görünüm ve olgunluk testlerinden geçiyor. Ancak bu standartlara uygunsa "crown" damgası alabiliyor.