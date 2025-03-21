Tapu sahipleri dikkat! 180 gün süre verildi: Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazileriyle ilgili önemli bir karar aldı! İki yıl boyunca kullanılmayan tarım arazileri, sahibinin rızası olmaksızın kiraya verilecek. Tapu sahiplerinin, gelecek tarım sezonunda arazilerinde üretim yapacaklarını belgelemeleri gerekiyor.

Bu kapsamda, 180 gün içinde yetkili kurumlara başvurmayan arazi sahipleri, mülkiyet hakkını kaybedecek ve arazileri tarımsal üretim için kiraya verilecek. İlk liste 1 Eylül 2025'te ilan edilecek ve süreç resmen başlayacak.

Çiftçileri ve arazi sahiplerini yakından ilgilendiren bu karar, tarımsal üretimi artırmayı hedeflerken, işlenmeyen arazilerin ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak.

KİRALAMA SEZONLUK OLACAK

İki yıl boyunca ekim yapılmayan araziler için başlatılacak yeni uygulama kapsamında, Bakanlık tarafından belirlenen ekipler aracılığıyla tespit edilecek ve belirli şartlarla başkalarına kiraya verilebilecek.

Kiraya verilecek araziler, sadece tarımsal üretim için kullanılmak şartıyla sezonluk olarak kiralanacak. Kiralanacak arazilerin tespiti için il ve ilçe tarım müdürlükleri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri gibi çeşitli verileri kullanarak işlenmeyen tarım arazilerini belirleyecek.

İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN İLAN EDİLECEK

Söz konusu uygulama ile birlikte arazisinin üçüncül kişi ve kurumlara kiralanmaması için tapu sahiplerinin başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru yapılmayan ve belirlenen şartları sağlayan araziler, il ve ilçe müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Ancak dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemlerine dahil edilmeyecek.

İşlenmeyen arazilere ilişkin ilk listenin 1 Eylül 2025 tarihinde yayımlanması bekleniyor. İlk kiralama ise 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek. Kiralama bedelleri, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak.