Tapunuzu kontrol edin: Kimse bu farkı bilmiyor...

Ev sahibi olmak çoğu insanın hayali olsa da, tapuda yazan ayrıntılar genellikle gözden kaçıyor.

Oysa bir tapu belgesi sadece mülkiyetinizi kanıtlamakla kalmaz; gelecekte yaşayacağınız hak, sorumluluk ve olası sorunların da temelini oluşturur.

Tapuda yer alan bazı ibareler, çoğu kişinin farkında bile olmadığı kadar kritik öneme sahiptir. Özellikle “kat irtifakı” ve “kat mülkiyeti” ifadeleri...

Bu terimler kağıt üzerinde küçük bir ayrıntı gibi görünse de, gayrimenkulün değerinden kredi kullanılabilirliğine, hatta satış kolaylığına kadar pek çok unsuru doğrudan etkiliyor.

Gelin, "kat irtifakı ve "kat mülkiyeti" arasındaki farkı daha yakından inceleyelim.

TAPUNUZDA "KAT İRTİFAKI" YAZIYORSA;

Henüz inşaat halindeki bir yapının arsa payı üzerinden kurulan mülkiyet türüdür.

Yani binanın tamamlanması planlanmış olsa da ortada henüz resmî olarak bağımsız bir daire bulunmaz.

Kat irtifakı, inşaat bitene kadar geçerlidir ve dairenin hukuken bağımsız tapusu oluşmamıştır. Bu nedenle, kredi kullanımı veya satış sürecinde kısıtlamalara yol açabilir.

KAT MÜLKİYETİ YAZIYORSA;

İnşaat tamamlandıktan sonra alınan yapı kullanma izni (iskan) ile birlikte, her bağımsız bölümün (daire, iş yeri vb.) ayrı ayrı tapu kaydı oluşturulur.

Kat mülkiyeti, dairenizin resmi olarak bağımsız bir gayrimenkul olduğunun ve size ait olduğunun en sağlam kanıtıdır.

Hem değer açısından güven verir hem de alım-satım süreçlerini sorunsuz hâle getirir.

Çoğu kişi ev sahibi olduğunu sanırken aslında hala kat irtifakı tapusuna sahip olabilir. Bu da ileride satış, kredi veya miras gibi işlemlerde sorun çıkmasına yol açabilir.