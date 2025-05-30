Tapusu olanlara uyarı: Son gün yarın! Bunu yapmayana büyük ceza...

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1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre kişilerin üzerinde bulunan bina, arsa, ev gibi taşınmazlar için devlete yapılan ödemelere emlak vergisi denir.

Emlak vergisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan arsa, arazi ya da evlerin mülk sahipleri ya da arsa sahipleri tarafından ödenmesi gerekir.

2025 yılı için emlak vergisinde 1. taksit tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı.

İkinci taksit dönemi ise 1 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek.

EĞER GECİKİRSE;

Ödemelerini zamanında yapmayan mükellefler için Maliye tarafından gecikme faizi uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla her ay için yüzde 4,5 oranında gecikme zammı işleniyor.

NASIL ÖDENİR

Emlak vergisini ödemek isteyen vatandaşlar, bağlı oldukları il veya ilçe belediyelerinin hizmet binalarına giderek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabiliyor.

Bunun yanı sıra belediyelerin internet siteleri üzerinden online sistemlere giriş yaparak, taşınmaz bilgileri ya da T.C. kimlik numarasıyla dijital ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de emlak vergisi ödeme ekranına ulaşmak mümkün.