Tarife karşılaştırma nasıl yapılır? e-Devlet sorgulama ekranı

Haber Merkezi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlayacak yeni bir hizmeti devreye aldı.

Artık telefon ve internet tarifeleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla karşılaştırılabilecek.

Hem mobil hem de sabit hat tarifeleri, hız, fiyat ve cayma bedeli gibi önemli kriterlere göre detaylı bir şekilde incelenebilecek.

Peki, tarife karşılaştırması nasıl yapılacak?

TARİFE KARŞILAŞTIRMA EKRANI

Tarife karşılaştırma hizmetine erişmek oldukça basit. Vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresini ziyaret ederek, e-Devlet üzerinden bu hizmete ulaşabilir.

İlgili sayfada, telefon ve internet paketlerini detaylı bir şekilde inceleyerek, ücret, hız, taahhüt süresi gibi kriterlere göre karşılaştırma yapabilirler.

e-Devlet tarife karşılaştırma ekranı için tıklayınız.