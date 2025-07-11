Tarihler belli oldu: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirmeleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak hizmet veren kadrolu öğretmenlerin yaz tatili dönemlerinde görev yerlerini değiştirmelerine olanak tanıyan il içi mazerete bağlı başvuruları yakından takip ediliyor.
Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte belli oldu.
Takvimin belli olmasının ardından il içi mazerete bağlı yerleştirme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirmeleri ne zaman?
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atama süreci yönetiliyor. Yer değiştirme için başvuru ve kabul süreci 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.
Öğretmenlerin tercih başvuruları ise 10 -14 Temmuz günleri arasında alınacak. Tercihler 14 Temmuz günü saat 16:00'da sonlanacak.