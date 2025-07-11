Tarihler belli oldu: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirmeleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı hizmet veren öğretmenler il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularına odaklanmış durumda. Kadrolu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirebilmelerine olanak tanıyan bu başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirmeleri ne zaman?