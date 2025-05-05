Tarım Kredi'de Anneler Günü sürprizi! Duyan mutfağa koşuyor...

Yağmur Uçar

Anneler Günü'ne sayılı günler kala, marketler de harekete geçti.

Çeşitli kampanyalar duyuran zincir marketler arasında Tarım Kredi Kooperatif Market de yer aldı.

KOOP market, annelere hediyesini bir yarışma özelinde duyurdu.

Kampanya detayları ise sosyal medya hesabından açıklandı.

TARIM KREDİ'DE ANNELER GÜNÜ 2025

Tarifi annemden, malzemeler KOOP Market’ten!

Sen de annenin yöresel tarifini üç KOOP Market ürünüyle hazırla,

Tarifinin videosunu ya da fotoğrafını 10 Mayıs’a kadar sosyal medya hesaplarımıza (Instagram, Facebook) gönder

#KoopHediye kazanan şanslı 50 kişiden biri ol!

Tarifini bize iletirken 3 Tarım Kredi Market ürününü video/fotoğrafta göstermeyi unutma!

Kampanya 01-10 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.