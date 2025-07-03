Tatil planı olan herkesi ilgilendiriyor: Bu adalara gitmek isteyen artık ücret ödüyor!

Beyaz evleri, mavi kubbeleri ve eşsiz Ege manzarasıyla dünyanın dört bir yanından turist çeken Yunanistan adaları, artık turist akınına karşı gardını alıyor.

Özellikle Türk turistlerin gözdesi haline gelen Santorini ve Mikonos, yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle dikkat çeken bir uygulamayla gündeme geldi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan bu yeni uygulama, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli oldu ve sezon boyunca yani 30 Eylül’e kadar devam edecek.

GİRİŞLERDE YOLCU BAŞINA ÖDENECEK!

Cruise yolcularının gözde durakları arasında yer alan bu adalara yönelik alınan bu kararla birlikte artık Santroini ve Mikonos adalarına giriş yapan Cruise yolcularından kişi başı 20 avro (yaklaşık 942 TL) vergi alınacak.

Yunanistan hükümeti, daha küçük ve az bilinen adalarda ise bu vergiyi 5 avro (yaklaşık 234 TL) olarak belirledi. Böylece turist yükü daha az bilinen noktalara yönlendirilmeye çalışılıyor.