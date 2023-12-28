Tatilini yurt dışında yapmak isteyenler müjde! Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi…

Yıl içinde kullanılan tatil vakitlerini yeni yerler keşfederek geçirmek isteyenler için 2024 yılı çok iyi gelecek. Vizesiz seyahet edebilme imkanı sunan ülkeler listesi güncellendi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova gibi ülkelere seyahat edebiliyorlardı. Yapılan yeni güncelleme ile birlikte birçok ülke de kapıda vize uygulaması sunmaya başladı.
Artık ülkeler kapıda vize uygulamaısıyla Türk vatandaşlarını ülkelerine kabul ediyor. NTV'nin haberine göre, işte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...
Andorra
Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
Antigua ve Barbuda
Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsiniz.
Arjantin
Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsiniz.
Arnavutluk
Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır.
Azerbaycan
Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsiniz.
Fakat Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.
Bahamalar
Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirseniz 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsiniz.
Bahreyn
Bahreyn’e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapabilirsiniz. Ayrıca Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alabilirsiniz.
Barbados
Kuzey Amerika’da bulunan Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsiniz.
Belarus-Beyaz Rusya
Belarus’a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.
Belize
Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.
Bolivya
Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.
Bosna-Hersek
Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz.
Botsvana
Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsiniz.
Brezilya
Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır.
Brunei
Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir.
Doğu Timor
Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor’u ziyaret edebilirsiniz.
Dominika
Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.
Dominik Cumhuriyeti
Kuzey Amerika’da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir.
Ekvador
Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.
El Salvador
Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.
Endonezya
Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.
Ermenistan
Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır.
Fas
Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.
Fiji
Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.
Fildişi Sahili
Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilirsin.
Online vize sadece Abidjan Havalimanı’ndan girişlerde geçerli. Vizeniz başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor.
Filipinler
Filipinler’e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.
Filistin
Filistin’e eğer eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.
Guatemala
Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.
Güney Afrika Cumhuriyeti
Sınır kapısında vize alarak 30 gün için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti.
Güney Kore
Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay.
Gürcistan
Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor.
Haiti
Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin.
Honduras
Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır.
Hong Kong
Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor.
Irak
Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.
Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.
İran
İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor.
Jamaika
Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.
Japonya
Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.
Kamboçya
Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkanı sağlamaktadır.
Ayrıca Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.
Karadağ
Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.
Katar
Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.
Kazakistan
Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır.
Kenya
Afrika kıtasındaki Kenya’ya online vize alarak seyahat edebilirsin.
İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor.
Kırgızistan
Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır.
Kolombiya
Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir.
Komor Federe İslam Cumhuriyeti
Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapabilirsin.
Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de yanında bulundurmalısın.
Kosova
Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır.
Kosta Rika
Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.
Lübnan
Lübnan da 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.
Madagaskar
Madagaskar’a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapabilirsin.
Makao
Makao, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.
Makedonya
Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin.
Maldivler
Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.
Malezya
Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir.
Mauritius
Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.
Meksika
Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak 30 günlüğüne seyahat edebilirsin.
Moğolistan
Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.
Moldova
Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır.
Nikaragua
Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir.
Niue
Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.
Özbekistan
Özbekistan'da 30 gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır.
Palau
Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin.
Panama
Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.
Paraguay
180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Paraguay’a seyahat edebilirsin.
Peru
Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır.
Ruanda
İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır.
Samoa
Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanınızdada 2 adet vesikalık bulundurmayı unutmayın.
Sao Tome ve Principe
Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir.
Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır.
Saint Lucia
6 hafta için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir.
Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor.
Senegal
Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin.
Seyşeller
Seyşeller’e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok.
Sırbistan
Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır.
Singapur
Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.
Sri Lanka
Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin.
Suriye
Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.