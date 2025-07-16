Tatlıdan sonra 1 dilim yiyin, o sorunu dert etmeyin...

Tatlı yiyecekler ağız içindeki bakterilerle birleştiğinde asit oluşumuna neden olur. Bu asitler, diş minesine zarar vererek zamanla çürüklerin oluşmasına zemin hazırlar.

Özellikle yapışkan ve uzun süre ağızda kalan şekerli gıdalar bu süreci hızlandırır.

Diş hekimleri ise basit bir öneride bulunuyor: Tatlının ardından bir parça peynir tüketin!

Peki neden? İşte şaşırtıcı ama etkili bu alışkanlığın faydaları...

Tatlı yedikten sonra bir parça peynir tüketmeyi alışkanlık haline getirerek diş sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Peynir, yüksek pH seviyesine sahip bir besindir. Ağızdaki asidik ortamı dengeleyerek diş minesi üzerindeki yıkıcı etkiyi azaltır.

Aynı zamanda dişlerin onarımı için gerekli olan kalsiyum ve fosfat bakımından zengindir. Bu mineraller diş minesini güçlendirmeye yardımcı olur.

Peynir çiğnemek tükürük üretimini teşvik eder. Tükürük, ağız içini temizler, asitleri seyreltir ve dişleri doğal şekilde korur.