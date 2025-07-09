Tavşanlar gerçekten havuç sever mi? İşte yanıtı...

Çizgi filmlerde ellerinden havucu düşürmeyen tavşanlar, yıllardır bu sevimli hayvanların havuçla özdeşleşmesine neden oldu.

Peki, gerçekte tavşanlar gerçekten havuç sever mi? Uzmanlar, bu konuda şaşırtıcı bilgiler paylaşıyor.

Veteriner hekimlere göre tavşanlar havuç tadını sever; ancak bu sebze onların temel besin kaynağı değildir.

Havuç, yüksek şeker içeriği nedeniyle tavşanlara fazla miktarda verilmemelidir. Aksi halde sindirim sorunları ve kilo problemleri ortaya çıkabilir.

Doğal yaşamlarında tavşanlar çoğunlukla ot, yaprak ve sebze yaprakları ile beslenir.

Bu nedenle dengeli bir diyet için marul, brokoli yaprağı, maydanoz gibi lifli yeşillikler tercih edilmelidir.

Özetle, tavşanlar havuç yer ama bu onlar için “abur cubur” sayılır. Tavşanınızın sağlığı için havucu ölçülü vermek en doğrusudur.