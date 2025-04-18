Tavuk alırken dikkat: Ünlü markanın tavuklarında ölümcül bakteri çıktı! Raflardan apar topar kaldırılıyor

Haber Merkezi

Almanya’da market raflarında yer alan tavuk göğsünde tespit edilen ölümcül bakteri nedeniyle acil toplatılma kararı alındı.

Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm hızıyla devam eden denetimler kapsamında Paul Daut GmbH & Co. KG tarafından üretilen ve Penny marketlerinde satılan "Penny Ready Baharatlı ve Kızarmış Tavuk Göğsü Filetosu" adlı üründe Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Tüketicilere tüketilmemesi konusunda uyarılar yapılan ürünler market raflarından teker teker kaldırılmaya başlandı.

SATIŞLAR DURDURULDU!

Söz konusu geri çağırmanın, 250 gramlık paketler halinde satılan ürünleri kapsadığı belirtildi. Son tüketim tarihi 18 Nisan ile 21 Nisan 2025 arasında olan tüm ürünler bu kapsamda yer alıyor.

Bu tarihler dışında kalan ürünler ise geri çağırmadan etkilenmiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ellerindeki ürünleri fiş göstermeksizin mağazalara iade edebilecekleri ve ücretlerini eksiksiz alabilecekleri bildirildi.