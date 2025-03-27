Tavuk keserken iyi bakın: Eğer beyaz çizgiler varsa...

Yağmur Uçar

Tavuk, muhteşem bir protein kaynağı olarak birçok şekilde ve öğünde tercih edilen bir besindir.

Ancak, tavuk tüketirken dikkatli olunması gereken ciddi noktalar var.

İyi pişirilmesi, organik olması, güvenilir bir yerden alınması gibi...

Peki; marketten aldığınız tavukta beyaz çizgiler varsa korkmalı mısınız?

Birçoğumuz bu görüntüye denk gelebiliriz ancak endişelenmeyin.

Sebebi haberimizde...

EĞER BEYAZ ÇİZGİLER VARSA;

Tavuk satın alırken üzerinde beyaz yağ çizgilerinin olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Tavukların kas liflerinin hızlı bir biçimde büyüyüp kan akışını aşması sonucunda, tavuğun üzerinde beyaz çizgiler meydana gelir.

Uzmanlar, bu çizgilerin, tavukların daha hızlı büyümesi ve iri olmaları için kullanılan yetiştirme yöntemlerine bağlı olduğunu ifade ediyor. Bu da etin daha yağlı ve sağlıksız olmasına neden oluyor.