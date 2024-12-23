Tavuk mu daha sağlıklı hindi mi? Uzmanlar yanıtladı, bakın hangisi daha sağlıklı

Haber Merkezi

Yüksek kaliteli protein içerikleriyle vücudun temel besin kaynaklarını içeren tavuk ve hindi eti yılbaşı sofralarında yer almaya hazırlanırken akıllara hangisinin daha sağlıklı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

Hindi etine nazaran daha sık tüketilen tavuk eti çoğu kişiye göre daha sağlıklı olduğu düşünülürken uzmanlardan açıklama geldi.

Protein açısından oldukça zengin olan ikili arasında seçim yapmak isteyen birçok kişi bakın hangisini tercih etmeliymiş.

TAVUK MU YOKSA HİNDİ Mİ?

Tavuk eti, düşük yağ içeriğiyle sağlıklı bir protein kaynağı olsa da hindi eti, özellikle protein ve demir açısından tavuğa kıyasla daha zengin olarak karşımıza çıkar.

Protein miktarları her ne kadar benzer seviyelerde olsa da koyu et karşılaştırması yapıldığında hindinin protein içeriğiyle öne çıktığı gözlemlenmiştir.

Ancak tavuk eti, sindirilebilirlik oranı bakımından bir adım öne çıkarak, vücuda gerekli tüm amino asitleri sağlamada daha etkili kabul edilir.

Uzmanlar ikisi arasında tercih yapılması durumunda iki et türünün de oldukça faydalı olduğunu ancak derisiz şekilde tüketilmeleri gerektiğinin altını çizmişlerdir.