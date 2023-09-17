"Tazminatım birikiyor" sananlar dikkat! Tüm bakiye aktarılabilir... OVP kapsamında kıdem tazminatına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Kıdem tazminatının fona aktarılacağı konusunda açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. İşte konunun ayrıntıları...

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Ekonomik kadrosunda yeniliğe giden Türkiye, yeni adımlar da atıyor.

Şimdilerde gündem Orta Vadeli Program yani OVP...

OVP kapsamında alınacak kararlar, enflasyonla mücadele başta olmak üzere işveren-işçi arasındaki dengeleri de sağlamaya yönelik olacak. Bu kapsamda, "kıdem tazminatı" ile ilgili fikirler gündeme geldi.

Kıdem tazminatı ile ilgili kamuoyunda sıklıkla kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Kıdem tazminatı TES mi olacak

OVP kapsamında kıdem tazminatının yeni emeklilik sistemine dahil edilerek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak ödenmesi planlanıyor.

TES, işverenin ödediği tazminatın fonda değerlendirilecek emekliye ek gelir sağlamasını amaçlıyor.

İşveren, TES adı verilen fona, her işçi için yıllık ücretinin 11 günlüğü tutarında parayı yatıracak. Bu fonda biriken para hazine bonosuna yatırılacak, işçi 60 yaşına geldiğinde biriken paranın yüzde 25'ini alacak. Geri kalanı aylara bölünüp, emekli maaşına eklenecek.

Kıdem tazminatına dair hesap kitap yapan işçilerin soru işaretleri oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Peki, kıdem tazminatı değişecek mi? Fona mı aktarılacak? Kıdem tazminatı artık ödenmeyecek mi? İşte detaylar...

Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında kafa karışıklığına neden olan kıdem tazminatı ile ilgili sorulara da cevap verdi.

Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatı sorusuna "Maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: