Ekonomik kadrosunda yeniliğe giden Türkiye, yeni adımlar da atıyor.
Şimdilerde gündem Orta Vadeli Program yani OVP...
OVP kapsamında alınacak kararlar, enflasyonla mücadele başta olmak üzere işveren-işçi arasındaki dengeleri de sağlamaya yönelik olacak. Bu kapsamda, "kıdem tazminatı" ile ilgili fikirler gündeme geldi.
Kıdem tazminatı ile ilgili kamuoyunda sıklıkla kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor.
Kıdem tazminatı TES mi olacak
OVP kapsamında kıdem tazminatının yeni emeklilik sistemine dahil edilerek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak ödenmesi planlanıyor.
TES, işverenin ödediği tazminatın fonda değerlendirilecek emekliye ek gelir sağlamasını amaçlıyor.
İşveren, TES adı verilen fona, her işçi için yıllık ücretinin 11 günlüğü tutarında parayı yatıracak. Bu fonda biriken para hazine bonosuna yatırılacak, işçi 60 yaşına geldiğinde biriken paranın yüzde 25'ini alacak. Geri kalanı aylara bölünüp, emekli maaşına eklenecek.
Kıdem tazminatına dair hesap kitap yapan işçilerin soru işaretleri oluştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Peki, kıdem tazminatı değişecek mi? Fona mı aktarılacak? Kıdem tazminatı artık ödenmeyecek mi? İşte detaylar...
Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında kafa karışıklığına neden olan kıdem tazminatı ile ilgili sorulara da cevap verdi.
Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatı sorusuna "Maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var" cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Yani tek yanlı bir çözüm dayatmak değil. Çözülmesi gereken bir mesele mi? Evet öyle. Ama bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündemde olan konuları olacak.