TBMM açılış tarihi 2025: Meclis ne zaman açılacak? Meclis tatili ne zaman bitiyor? 1 Temmuz’da tatile girmesi beklenen TBMM, bu yıl Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda çalışmalarına devam etti ve 21 Temmuz itibarıyla tatile çıktı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar…