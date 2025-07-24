TBMM açılış tarihi 2025: Meclis ne zaman açılacak? Meclis tatili ne zaman bitiyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun yasama gündeminin ardından tatile girdi.
Normal şartlarda 1 Temmuz’da başlaması planlanan Meclis tatili, çalışmaların sarkması nedeniyle gecikmeli olarak 21 Temmuz itibarıyla başladı.
Yasama faaliyetlerinin geçici olarak durmasıyla birlikte gözler, Meclis'in yeniden açılacağı tarihe çevrildi.
Peki, TBMM ne zaman açılacak? Meclis tatili ne zaman sona erecek?
MECLİS TATİLİ ERTELENMİŞTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma takviminde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 1 Temmuz’da başlaması planlanan tatil ertelendi ve Meclis, yoğun gündemi nedeniyle çalışmalarına devam etti.
Genel Kurul’un 20 Temmuz’daki 113’üncü birleşiminde alınan kararla, TBMM 21 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla tatile girdi.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM’nin 2025 yılı çalışma takvimine göre, Meclis yeniden 1 Ekim Çarşamba günü yasama faaliyetlerine başlayacak.