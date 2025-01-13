TCDD yeni tarifeyi duyurdu: İşte 2025 zamlı hızlı tren fiyatları…

Haber Merkezi

TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Bu değişiklikle birlikte, Ankara-İstanbul hattında YHT bilet fiyatları 540 TL’den 780 TL’ye yükseldi.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz enflasyon oranlarının ve yeniden değerleme oranlarının altında bir güncellemeyle düzenlenmiştir. Ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

İşte güncel zamlı YHT bilet fiyatları:

2025 ZAMLI YHT BİLET FİYATLARI

Bugün (13 Ocak 2025) yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre YHT bilet fiyatları şöyle:

· Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı yüzde 44,4 oranında artırılarak 540 liradan 780 liraya çıkarıldı.

· Ankara – Konya güzergahında bilet fiyatları yüzde 44 oranında zamlanarak 250 liradan 360 liraya yükseltildi.

· Ankara – Eskişehir Yüksek Hızlı Tren biletine yüzde 39 zam yapıldı. Bilet fiyatları 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.

· Ankara – Sivas bilet fiyatı 550 TL’den 790 TL’ye yükseltildi.

· Konya – İstanbul bilet fiyatı 1140 TL’ye çıkarıldı.

· İstanbul – Eskişehir bilet fiyatı ise 505 TL’ye yükseltildi.