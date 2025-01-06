TEB promosyon kampanyasına Ocak ayarı: Emekliye 21 bin TL verilecek

Haber Merkezi

Bankalar, emekli müşterilerini elde tutabilmek amacıyla maaş taşıma işlemleriyle cazip promosyon ödemeleri sunmaya devam ediyor.

2025 yılı itibarıyla emekli promosyonları, önceki yıllara göre çok daha cazip bir hale geldi.

SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik yapılan promosyon teklifleri, sadece maaş taşıma kolaylığı sağlamıyor, aynı zamanda ek gelir elde etme fırsatı da sunuyor.

Bankalar arasındaki rekabet her geçen yıl daha da kızışırken, emekliler de bu yarıştan oldukça faydalanıyor.

TEB, Ocak ayında emekli promosyon kampanyasını duyurdu. İşte kampanyanın detayları...

21 BİN TL PROMOSYON FIRSATI

TEB, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor.

36 ay boyunca maaşlarını TEB’den almayı taahhüt eden emekliler, toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor. Bu promosyon, 12.000 TL’ye varan ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonu kapsıyor.

2 veya üzeri (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor.

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