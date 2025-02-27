Telefon aboneliklerinde yeni dönem: Sistem tamamen değişti!

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Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında önemli bir adım atılıyor! Ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemelerle, banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde daha sıkı denetimler uygulanacak.

Özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı alınan bu önlemler, sahte hesap açma, yasa dışı para transferleri ve kimlik hırsızlığı gibi suçları önlemeye yönelik olacak.

Yeni düzenlemelerle, finansal işlemler daha şeffaf hale gelirken, dolandırıcıların sahte kimliklerle işlem yapması zorlaşacak. Telefon abonelikleri konusunda da denetimler sıkılaştırılarak, yasa dışı hat kullanımı engellenecek.

EN FAZLA 3 HAT KULLANILABİLECEK!

Telefon abonelikleri de yeni düzenlemelerle sıkı denetim altına alınacak. Aboneliklerin kurulumu sırasında kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak ve tüm telefon abonelik kayıtları güncellenecek.

Belirli bir süre içinde abonelik kaydını güncellemeyen hatlar iletişime kapatılacak. Ayrıca, Türk vatandaşları en fazla üç mobil hat alabilecek, yabancılar ise yalnızca bir hatla sınırlı olacak. Dolandırıcılık suçlarında kullanılan telefon hatlarının bağlantısı ise kesilebilecek.

Yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, cumhuriyet savcısı, hakim ya da mahkeme tarafından istenilen bilgilerin 10 gün içinde temin edilmemesi durumunda, ilgili operatör şirketlerine idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, suçların engellenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.